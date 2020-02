Hydros planer stilt i bero

Norsk Hydros planer om utvidelse på Karmøy ble ifølge bransjebladet Montel nylig stilt i bero på grunn av manglende lønnsomhet og et krevende aluminiumsmarked, skriver TDN Direkt.

I tillegg var også de betydelig økte nettkostnader en del av vurderingen.

«Hydros planer om utvidelse på Karmøy ble nylig stilt i bero på grunn av manglende lønnsomhet og et krevende aluminiumsmarked, men hvor også de betydelig økte nettkostnader var del av vurderingen. Nasjonale kostnadsøkninger på nett kan på ingen måte sikres eller dekkes inn gjennom økte produktpriser,» skriver konserndirektør Arvid Moss i et brev til Statnett, som Montel har fått innsyn i.

I en epost til Montel skriver pressetalsmann Øyvind Breivik i Hydro at selskapet ikke har tatt en beslutning om å droppe ekspansjonsplanene på Karmøy, men at Hydro på nåværende tidspunkt ikke kan forplikte seg til et fastlagt tidsløp for en eventuell utvidelse, ifølge nyhetsbyrået.