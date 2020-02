SEB tror aksjer kan trosse tyngdeloven en stund til

SEB er ute med en ny konjunkturrapport, og anerkjenner der at vi starter 2020-tallet med en global vekst på moderate 3 prosent, med aksjer verdsatt på toppnivåer.

Og dit har vi kommet etter et tiår dominert av god økonomisk vekst og stigende aksjekurser.

– Få vil stå igjen

– Dette bildet av svakere vekst og høye verdsettelser er kanskje skremmende, men vi ser indikasjoner på at aksjer kan trosse tyngdeloven en stund til. I tillegg gir mangelen på alternative kilder til avkastning noe støtte til aksjemarkeder. Få investorer vil stå igjen på stasjonen når aksjetoget dundrer forbi, sier Johan Hagbarth, SEBs investeringsstrateg for private banking.

Holdningen er at aksjemarkedene vil holde seg oppe – hvis den økonomiske veksten gjør det.

«Konjunkturutviklingen vil styre børshumøret i løpet av året, sannsynligvis krydret med politiske overraskelser som kan flytte markedene, særlig i det korte perspektivet. Vi regner med en hel del svingninger og dramatikk, og forventer oss klart lavere avkastning enn i fjor, om enn svakt positiv», heter det i rapporten.

– Syklisk rabatt

Fra et investeringsperspektiv foretrekker banken – for dem som vil komplettere sine aksjeinvesteringer – high yield-obligasjoner (selskapsobligasjoner med høyere risiko), samt vekstmarkedsobligasjoner.

«Begge har sjanse til å gi en viss løpende avkastning, selv om valutarisikoen i vekstmarkeder kan være til både hjelp og hinder», heter det.

Når det gjelder nordiske aksjer generelt, mener SEB at den høye prisingen gir økt risiko for tilbakeslag, men at rabatten på sykliske aksjer fortsatt er stor.

Les mer her.