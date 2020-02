Milliardsalg sendte aksje til høyeste kurs på halvannet år

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,36 prosent til 917,33 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,3 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen hentet seg tirsdag litt inn. Brentoljen sto ved børsens stengetid i 54,70 dollar pr. fat, opp 0,51 prosent. WTI-oljen var opp 0,78 prosent til 50,68 dollar.

Equinor steg 0,48 prosent til 167,65 kroner, mens Aker BP klatret 1,54 prosent til 264,10 kroner.

Kongsberg Gruppen-hopp

Kongsberg Maritime, en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen, har solgt et datterselskapet Hydroid med solid fortjeneste. Prislappen var på 350 millioner dollar, tilsvarende 3,24 milliarder kroner. Kongsberg Maritime kjøpte selv Hydroid tilbake i 2007 for 80 millioner dollar.

Kongsberg Gruppen-aksjen steg 5,57 prosent til 149,70 kroner. Det er den høyeste kursen aksjen har stått i siden august 2018. Det seneste året er aksjen opp 26,5 prosent.

Det ble også en god dag for Nel, som klatret 5,19 prosent til 9,93 kroner under høy omsetning.

Bestenotering for fem aksjer

Fem aksjer nådde ny all-time high på Oslo Børs tirsdag, ifølge TradingView:

Crayon Group, opp 3,51 prosent til 64,80 kroner

Data Respons, opp 0,83 prosent til 48,40 kroner

Sparebank 1 SMN, opp 1,37 prosent til 103,40 kroner

Scatec Solar, opp 2,74 prosent til 161,30 kroner

Ultimovacs, opp 5,05 prosent til 62,40 kroner

Raketter falt

BW LPG har gått opp 164 prosent seneste år, men tirsdag falt aksjen 10,25 prosent til 66,65 kroner. Også Avance Gas, som er opp 272 prosent seneste år, falt med 7,24 prosent til 48,05 kroner.

Clarksons Platou Securities forklarer fallet med at sentimentet i sektoren svekkes, samtidig som at Vesten-Østen-arbitrasjen for LPG-frakt faller på grunn av forlengelsen av kinesisk nyttåret, ifølge TDN Direkt. Usikkerheten rundt kinesisk etterspørsel hjelper heller ikke.

Rec Silicon falt 9,44 prosent til 4,49 kroner. Aksjen har vært sensitiv for nyheter rundt handelsavtalen mellom Kina og USA, og mandag meldte Bloomberg at kinesiske myndigheter håper at USA vil gå med på å gi fleksibilitet i forpliktelsene landet har under fase 1-avtalen.

Det skyldes coronaviruset. Rec Silicon er opp nesten 70 prosent hittil i år.