Tidligere hedgefond-forvalter: -Ikke mer penger å hente i olje og gass

– Jeg er ikke her for å ta et politisk standpunkt. Min jobb er å hjelpe dere med å tjene penger, og den ærlige sannheten er at jeg ikke kan det med olje- og gass-aksjer. Det sa Cramer, vert for CNBCs Mad Money.

Sammenlignes med tobakk-aksjer

Videre påpeker Cramer at olje- og gass-aksjer er ferdig, og at flere store fond har begynt nedsalget før han sammenligner sektoren med tobakk. Sektoren føles som en isbit som smelter sakte, og jeg har vanskelig for å se at omsetningen kommer til å øke i fremtiden, med mindre oljeprisen hopper og forblir høy.

Glad i ESG

Cramer fremhever samtidig at rådet han nå gir står i kontrast med de han pleide å gi, og legger til at han er glad i miljøet, men at det aldri har stoppet han fra å bulle sektoren tidligere. Nå har derimot omstendighetene rundt sektoren endret seg såpass at Cramer anbefaler salg, og advarer mot at man i nærmeste fremtid vil se en markant reallokering av kapital som følge av miljøet.