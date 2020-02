Disney leverte solid over forventning

Walt Disney leverte over analytikernes forventninger på både topp- og bunnlinje i fjerde kvartal. Resultat per aksje kom inn på 1,53 dollar per aksje, mot forventet 1,44 dollar per aksje, ifølge Refinitiv. Inntektene beløp seg i fjerde kvartal til 20,86 milliarder dollar. Det var på forhånd forventet en topplinje på 20,79 milliarder dollar ifølge Refinitiv.

Resultatrapporten markerer Disneys første kvartal med sin nye streamingtjeneste, Disney+ som ble lansert i november. Disney melder i forbindelse med tallene for fjerde kvartal at tjenesten har opparbeidet seg 26,5 millioner betalende brukere.

Disney stengte tirsdag opp 2,41 prosent, men har siden snudd ned i etterhandelen etter å ha vært opp tett etter stengetid, nå ned 1,89 prosent.