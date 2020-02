ABBs omsetning skuffet

ABB Group, et multinasjonalt, teknisk selskap med hovedsete i Sveits, har kommet med rapporten for fjerde kvartal. Den viser at omsetningen i kvartalet endte på 7.068 millioner dollar, ned fra 7.395 millioner i 2018 og under analytikernes forventninger, ifølge Infront, på 7.182 millioner dollar.

Ordreinngangen i kvartalet var på 6.886 millioner dollar. På forhånd var det ventet en ordreinngang på 6.837 millioner dollar og en prosent ned fra i 2018.

Inntektene endte på 7.068 millioner dollar, ned fire prosent.

ABBs EBITA ble 710 millioner dollar i kvartalet, ned 20 millioner dollar fra analytikernes estimater. Resultat pr. aksje var 0,15 dollar, akkurat som i 2018.

Se hele rapporten her.