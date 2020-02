Crayon stiger på vinglete Oslo Børs etter ny analyse

Oslo Børs åpnet i grønt og var opp 0,25 prosent, men etter 25 minutter sto hovedindeksen i rødt med 0,17 prosent til 915,78 poeng. Etter 35 minutter var hovedindeksen opp 0,12 prosent. Mens etter en time er børsen opp 0,95 prosent til 926,10 prosent, drevet av oppgang i oljeprisen.

Det er blitt omsatt aksjer for 770 millioner kroner hittil.

Olje

Brentoljen var ved børsens åpningstid onsdag opp 0,57 prosent for dagen til 54,26 dollar. WTI-oljen sto da i 49,96 dollar, opp 0,32 prosent. Ved ti-tiden står brentoljen i 55,14 dollar, opp 2,22 prosent, mens WTI-oljen har steget 1,93 prosent til 50,77 dollar.

Et fat brentolje sto ved børsens stengetid tirsdag i 54,70 pr. fat.

Råoljelagrene i USA steg med 4,2 millioner fat i forrige uke. Det har den siste tiden kommet rapporter om at Opec vurderer å kutte produksjonen ytterligere.

Equinor er ned 0,21 prosent til 167,25 kroner det første minuttet, mens Aker BP stiger 0,27 prosent til 264,80 kroner.

Både DNB Markets og Carnegie senket kursmålet på DNO før selskapet legger frem kvartalstall torsdag, men begge gjentar kjøpsanbefaling. Aksjen faller 0,74 prosent til 9,7 kroner.

Crayon-hopp etter endring

Blant aksjene som stiger mest i åpningshandelen er Crayon Group. DNB Markets oppjusterer kursmålet på aksjen fra 50 til 78 kroner, og gjentar kjøp. Aksjen har gått opp 260 prosent det seneste året, og er mandag opp 6,48 prosent til 69 kroner.

Aller mest stiger TargetEveryOne, opp 15,8 prosent til 1,76 kroner. Avance Gas og BW LPG var på taperlisten i går, men henter seg noe inn med en oppgang på henholdsvis 0,42 prosent til 48,25 kroner og 2,25 prosent til 68,05 kroner.

Blant tungtvekterne er DNB opp 0,28 prosent til 163 kroner. Telenor stiger 0,49 prosent til 162,6 kroner.

Rec snudde

Rec Silicon ramlet 9,44 prosent til 4,49 kroner og var en av de store taperne tirsdag. Aksjen åpnet ned nye 2,50 prosent, men er etter en time opp 1,07 prosent til 4,54 kroner.

Aksjen har vært sensitiv for nyheter rundt handelsavtalen mellom Kina og USA, og mandag meldte Bloomberg at kinesiske myndigheter håper at USA vil gå med på å gi fleksibilitet i forpliktelsene landet har under fase 1-avtalen. Det skyldes coronaviruset.

Aller mest faller Oceanteam, ned 6,25 prosent til 7,5 kroner.