General Motors tapte 194 millioner etter streik

General Motors tapte 194 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med et overskudd på 2,0 milliarder dollar i 2018.

Det viser selskapets kvartalstall onsdag.

Underskuddet skyldes i stor grad en 40 dagers lang streik som stoppet bilproduksjonen, og som førte til en negativ EBIT-justert effekt på 2,6 milliarder dollar, tilsvarende 1,39 dollar pr. aksje.

På årsbasis utgjør streiken en negativ EBIT-effekt på 3,6 milliarder dollar, og en reduksjon i salget av kjøretøy med 191.000 enheter.

Videre er det ventet at kontantstrømmen vil bli redusert med 5,4 milliarder dollar.

Ifølge kvartalsrapporten fikk General Motors et justert resultat på 0,05 dollar pr. aksje, mot 1,43 dollar i 2018.

Det er likevel bedre enn Refinitiv-konsensus, som tilsa et resultat på 0,01 dollar or. aksje.

Driftsinntektene i fjerde kvartal endte på 30,8 milliarder dollar, litt under konsensus på 31,0 milliarder dollar.

GM guider et et resultat pr. aksje for 2020 i intervallet 5,75 til 6,25 dollar, og en kontantstrøm mellom 13,0 til 13,5 milliarder dollar.

GM skriver i rapporten at selskapet blant annet vil dra nytte av lanseringer av nye kjøretøy i 2020, samt løpende kostnadsbesparelser.