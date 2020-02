Markert børsoppgang i Europa

Europeiske aksjebørser var opp over 1,0 prosent på onsdag, som var den tredje dagen på rad med børsoppgang. Frykten for coronaviruset, som preget markedene i forrige uke, avtok enda mer på onsdag da det kom meldinger fra Kina om at Zhejiang-universitetet har funnet en effektiv behandling av viruset. Fra Storbritannia kom det meldinger om at forskere der har gjort et betydelig gjennombrudd i jakten på en vaksine mot coronaviruset.

I Tyskland var børsoppgangen spesielt sterk og DAX-indeksen var opp rundt 1,4 prosent. PMI-indeksen i Tyskland for januar kom inn bedre enn ventet. Siemens kom med resultatene for selskapets regnskapsmessige første kvartal. Inntjeningen i industrigiganten var noe lavere, men fordi selskapet planlegger å kjøpe ut Iberdrolas eierandel i den spanske vindturbinprodusenten Siemens Gamesa, ble det kursoppgang likevel.

På Paris-børsen steg aksjekursen i BNP Paribas etter at banken la frem et resultat etter skatt på 1,8 milliarder euro i fjerde kvartal. På København-børsen falt Danske Bank på grunn av rapporten for fjerde kvartal. Hvitvaskingsskandalen og negative renter vil, ifølge banken, tynge inntjeningen i 2020.

CHRISTER TEIGEN