Oppkjøpsrykter utløser Adevinta-rally

Adevinta har steget jevnt og trutt på Oslo Børs de siste dagene, og trenden har forsterket seg onsdag med 4,5 prosent oppgang til 121,20 kroner på dagens høyeste volum.

Aksjen stiger nå for syvende dag på rad, og er opp over 15 prosent i perioden. All-time high fra august i fjor ble passert mandag denne uken, og dagens høyeste – som altså er ny intradag all-time high – er 122,20 kroner.

Adevinta-rallyet drar også med seg hovedeier Schibsted. A-aksjen stiger 1,8 prosent til 290,20 kroner, B-aksjen 1,4 prosent til 273,20 kroner.

eBay vurderer salg

NYSE-eier Intercontinental Exchange (ICE) bekreftet tirsdag at selskapet har gjort et fremstøt mot eBay med tanke på å utforske «en rekke potensielle muligheter».

Ifølge meldingen fra ICE har «eBay ikke engasjert seg på en meningsfull måte», og derfor er de ikke lenger i forhandlinger om et salg av hele eller deler av eBay.

Wall Street Journal, som først fortalte om samtalene, skriver at ICE ikke er interessert i eBays classified-virksomhet, som eBay har vurdert å selge.

– Støtter multiplene

Overfor TDN Direkt hevder Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen at ICE-bekreftelsen av kontakten med eBay har en relativ nøytral effekt på Adevinta-aksjen.

– Derimot er det positivt med økende interesse rundt oppkjøp og konsolideringer i classifieds-sektoren fra private equity og andre selskaper. Dette støtter multiplene i classifieds-sektoren og derav også Adevinta, sier hun til nyhetsbyrået.

Trondsen peker videre på at investoren Starboard i et brev til eBay har lagt press på selskapet for å konkludere på sin strategiske vurdering av classifieds-segmentet.