SpareBank 1 SMN betaler ut utbytte etter rekordhøyt resultat

SpareBank 1 SMN melder om et rekordhøyt resultat på 2.563 millioner kroner i 2019, opp 473 millioner kroner fra året før.

Styret i banken opplyser samtidig om at det foreslår et utbytte på 6,50 kroner pr. egenkapitalbevis.

– Når det går bra for regionen, går det bra også for regionens ledende bank. SpareBank 1 SMN har aldri tidligere levert et så godt resultat. Kundene setter tydelig pris på enkle og effektive selvbetjeningsløsninger kombinert med dyktige rådgivere med lokalkunnskap i hele regionen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

Før skatt fikk banken et resultat på 3,0 milliarder kroner, opp fra 2,45 milliarder.

Netto renteinntekter økte med 284 millioner kroner til 2,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vekst i utlån og innskudd samt høyere innskuddsmarginer.

Ellers blant nøkkeltallene ble egenkapitalavkastningen 13,7 prosent, opp fra 12,2 prosent.

Banken hadde en utlånsvekst på 4,7 prosent, mot 7,8 prosent i 2018. Videre hadde banken 299 millioner kroner i tap på utlån, opp fra 263 millioner kroner.

Kostnadene i konsernet økte med 6,6 prosent til i underkant av 2,8 milliarder kroner. Styret har satt et nytt mål om at kostnadsveksten skal begrenses til to prosent årlig, opplyses det.

Banken opplyser om at det er etablert forbedringsprogrammet «Ett SMN» for å se på mulige synergier mellom forretningsområdene i konsernet, som kan gi økte inntekter og mer effektiv drift.