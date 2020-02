Stor oppgang i Asia

Samtlige indekser i Japan, Kina, Hongkong, Sør-Korea, India, New Zealand, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Thailand og Australia styrker seg.

I Japan løftes Nikkei med 2,53 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger med 0,99 prosent. CSI 300-indeksen er 0,99 prosent opp.

Hang Seng-indeksen i Hongkong klatrer 1,96 prosent. Kospi i Sør-Korea stiger 2,98 prosent. Pilene peker opp også for S&P 200 i Australia med 1,02 prosent. Staits Times i Singapore er opp 0,34 prosent.

Handel

Kina varsler at de kommer til å halvere tollen på utvalgte amerikanske varer. De håper det vil sikre at handelsavtalen, signert 15. januar, med USA overholdes.

Kinesiske myndigheter sier de vil redusere tollen på amerikanske varer verdt 75 milliarder dollar. De nye tollsatsene trer i kraft 14. februar.

Toll på noen varer vil bli redusert fra 10 prosent til 5 prosent, mens toll på noen andre varer vil gå fra 5 prosent til 2,5 prosent, skriver Reuters.

Kina sier at de håper de to landene kan overholde handelsavtalen de har inngått i et forsøk på å løfte økonomien.

Virus

Antall mennesker som har dødd av det nye coronaviruset, har steget til 563 i Kina, ifølge myndighetene. I tillegg har to dødd utenfor Kinas fastland.

73 mennesker har dødd av viruset det siste døgnet, opplyser kinesiske myndigheter. 70 av dem har dødd i Hobei-provinsen, der det nye coronaviruset først ble oppdaget.

Totalt 28.018 er smittet av viruset i Kina, en økning på 3.694 tilfeller det siste døgnet.

To personer, en i Hongkong og en i Filippinene, har også dødd av viruset. Det betyr at Wuhan-viruset har krevd 565 liv.