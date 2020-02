dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen styrkes torsdag morgen. Brentoljen er opp 1,97 prosent til 56,36 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er 2,53 prosent opp til 52,21 dollar pr. fat.

Ved stengetid på børsen onsdag sto brentoljen i 55,12 dollar fatet.

Grunnet frykt for at coronaviruset skal medføre lavere etterspørsel, har Opec og samarbeidslandene (Opec+) vurdert å kutte i produksjonen, ifølge rapporter. Bloomberg melder at Opec-møtet i Wien blir forlenget torsdag. Angivelig er det Russland som ikke går med på nye produksjonsbegrensninger.

Den verste frykten for coronaviruset ser ut til å legge seg hos investorene. Det har kommet opplysninger om at både Kina og Storbritannia har gjort gjennombrudd om en vaksine mot viruset.

Totalt 28.018 er smittet av viruset i Kina, en økning på 3.694 tilfeller det siste døgnet. Antall mennesker som har dødd av det nye coronaviruset, har steget til 563 i Kina, ifølge myndighetene. I tillegg har to dødd utenfor Kinas fastland.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror børsen åpner opp 1,1 prosent. Eller innenfor intervallet [0,9, 1,3] prosent.

God stemning i Asia

Samtlige indekser i Japan, Kina, Hongkong, Sør-Korea, India, New Zealand, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Thailand og Australia styrker seg.

I Japan løftes Nikkei med 2,53 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger med 0,99 prosent. CSI 300-indeksen er 0,99 prosent opp.

Hang Seng-indeksen i Hongkong klatrer 1,96 prosent. Kospi i Sør-Korea stiger 2,98 prosent. Pilene peker opp også for S&P 200 i Australia med 1,02 prosent. Staits Times i Singapore er opp 0,34 prosent.

Kina varsler at de kommer til å halvere tollen på utvalgte amerikanske varer. De håper det vil sikre at handelsavtalen, signert 15. januar, med USA overholdes.

Wall Street

Det var en god onsdag på New York-børsene. Dow Jones steg 1,68 prosent til 29.290.72. Nasdaq steg 0,43 prosent til 9.508,68. S&P 500 steg 1,0 prosent til 3.330,48.

52 senatorer stemte i går for å frikjenne president Donald Trump for maktmisbruk i riksrettssaken i USA, mens 48 stemte imot.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 930,92 onsdag, etter en oppgang på 1,48 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4,9 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultater 4. kvartal:

DNO, kl. 7.00

Equinor, kl. 7.00

Orkla, kl. 7.00

Prosafe, kl. 7.00

DNB, kl. 7.30

Sparebanken Sør, kl. 16.00

Atea

Norske Skog

Eika Gruppen

Eika Forsikring

Electromagnetic Geoservices

IF

Protector Forsikring

Sparebanken Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

Utenlandske:

Nordea, kl 7.30

Arcelormittal

Annet:

Norwegian, trafikktall januar, kl 8.00

Ukentlig gasslagertall fra DOE, kl. 16.30

Makro:

India, rentebeskjed, kl 7.15

Tyskland, industriordre desember, kl. 8.00

USA, produktivitet, kl. 14.30

USA, førstegangssøkende ledighetstrygd uketall, kl. 14.30