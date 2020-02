DNB Markets anbefaler investorene å selge Atea

«Vi venter en negativ reaksjon på rapporten ved åpning», skriver DNB Markets i morgenrapporten torsdag.

Meglerhuset sikter til Atea, som faller 4,3 prosent på Oslo Børs til 116 kroner.

IT-selskapet la torsdag frem et driftsresultat på 747 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, opp fra 690 millioner kroner i 2018.

EBIT for Norge og Sverige endte rundt fem prosent under konsensusforventningene, og fire prosent under estimatene til DNB Markets.

«Selskapet har allerede tidligere sendt ut et resultatvarsel og oppdatering i forbindelse med virksomheten i Danmark. Etter en første gjennomgang av tallene ser det ut til at veksten i Sverige var lavere enn ventet, mens veksten for den norske virksomheten samtidig var negativ.



DNB Markets har en salgsanbefaling på aksjen med et kursmål på 110 kroner pr. aksje.