Orkla med blandet rapport – DNB Markets og SEB anbefaler salg

Orklas inntekter og resultat pr. aksje (EPS) var bedre enn ventet i fjerde kvartal 2019.

Kvartalstallene torsdag viste at selskapet omsatte for 12,0 milliarder kroner, opp fra 11,0 milliarder kroner i samme periode i 2018.

Analytikerkorpset ventet inntekter på 11,9 milliarder kroner.

EPS ble 1,28 kroner, mot ventet 1,09 kroner.

SEB Equities venter ifølge TDN Direkt å gjøre endringer på 0 til +2 prosent for resultat pr aksje. Samtidig mener de sammenligning på årsbasis blir mer krevende fra første kvartal 2020, da fjerde kvartal 2018 var et spesielt svakt kvartal.

Analytikerne som følger selskapet venter å gjøre mindre endringer, etter en rapport som omtales som blandet og nøytral.

«I tillegg vil økte råvarepriser og valutamotvind bidra til utfordringen. Selv om to prosent organisk vekst ser bra ut ved første øyekast, var det under vårt estimat på 2,3 prosent. Plantebasert økte omsetningen med 40 prosent, som tilsier at produktgruppen som står for 1 prosent av omsetningen, sto for 25 prosent av all organisk vekst i 2019», skriver SEB.



SEB gjentar en salgsanbefaling på Orkla-aksjen med kursmål 74 kroner.

Nøytral rapport

Pareto Securities skriver ifølge nyhetsbyrået at resultatet pr. aksje ble løftet over konsensus på bakgrunn av en lavere effektiv skatt i kvartalet, og et bedre resultat enn ventet fra Jotun.

Meglerhuset hadde derimot ventet et økt utbytte til 2,7 kroner pr aksje, mens selskapet valgte å holde utbyttet stabilt på 2,6 kroner.

«I sum en nøytral rapport hvor snacks-segmentet leverer bra, mens utbyttet skuffer. Vi gjør mindre endringer etter rapporten og har en hold-anbefaling med kursmål 88 kroner, skriver Pareto, ifølge TDN Direkt.

Også DNB Markets omtaler rapporten som blandet og venter å gjøre mindre endringer etter fremleggelsen.



DNB Markets har en salgsanbefaling på Orkla med kursmål 77 kroner pr. aksje.