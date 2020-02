Equinor: Vanvittig bra vekst

Equinor la torsdag frem et justert driftsresultat på 3,6 milliarder i fjerde kvartal 2019, litt bedre enn analytikerkorpsets spådom på 3,4 milliarder dollar.

Oljeselskapet guider samtidig en organisk kontanstrøm på rundt rundt 30 milliarder dollar i årene 2020-2023, gitt en oljepris på 65 dollar pr. fat.

Ifølge TDN Direkt mener enkelte analytikere at dette tallet er optimistisk, og viser til at konsensus opererer med en kontantstrøm på 23 milliarder dollar for samme periode.

Bra vekst

Finansdirektør Lars Christian Bacher påpeker at kontantstrøm pr. år omtrent er den samme som i fjor, men at oljeprisanslaget den gang var på 70 dollar pr fat.

– Dette er veldig solid. Det er på konkrete planer, og vi trenger ikke gjøre noe mer enn det vi allerede har på tallerkenen av planer for å kunne levere dette, sier Bacher til TDN Direkt torsdag.

Equinor venter videre å ha en produksjonsvekst på syv prosent i 2020 på årsbasis, noe som var under konsensusforventningen på 11 prosent.

– Syv prosent er vanvittig bra vekst. Det er vårt beste estimat, kommenterer Bacher på spørsmål om guidingen, ifølge nyhetsbyrået.

Ellers sier Bacher at Equinor fortsatt vil nyte godt av å ha inngått lengre gasskontrakter på høyere nivåer enn dagens gasspriser en liten stund til.