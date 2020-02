Selskap dropper å legge frem tall for fjerde kvartal

Havyard Group ASA har besluttet å ikke legge frem tall for fjerde kvartal, det fremgår av en børsmelding sent torsdag kveld. Grunnen skal være den utfordrende finansielle situasjonen for datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST).

Videre har styret og administrasjonen besluttet å bruke all kapasitet og tilgjengelige ressurser til å fortsette arbeidet med å finansiere ferdigstillelsen av øvrig ordrebok ved HST, på til sammen syv skip.

Havyard Group falt 3,88 prosent til 2,97 kroner på Oslo Børs tirsdag.