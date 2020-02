dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen er opp forsiktig fredag morgen. Et fat brentolje handles til 55,28 dollar pr. fat, opp 0,27 prosent. WTI-oljen stiger 0,35 prosent til 51,24 dollar pr. fat.

Opec og samarbeidslandene (Opec+) skal ifølge Reuters kutte produksjonen med 600.000 fat pr. dag. En stund virket det til at Russland gikk i mot forslaget, men den store nasjonen i øst skal være med på dette nå.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,3] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei-indeksen med 0,25 prosent. Topix-indeksen, som er bredere, faller 0,28 prosent.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,33 prosent, mens CSI 300 faller 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes med 0,74 prosent. Kospi-indeksen i Sør-Korea ramler 0,93 prosent.

S&P 300-indeksen i Australia svekkes med 0,37 prosent. Strait Times i Singapore er ned hele 1,33 prosent.

Virus

Kinas president Xi Jinping sa i natt til Donald Trump, president i USA, at Kina vil bekjempe coronaviruset som herjer i landet, ifølge NTB. Det skaper frykt og har påvirket markedene den siste tiden.

– De to lederne ble enig om å fortsette den omfattende kommunikasjonen og samarbeidet mellom dem, heter det fra Det hvite hus.

Utbruddet av det nye coronaviruset ble oppdaget i millionbyen Wuhan sent i fjor. Siden har over 31.000 blitt smittet av viruset og har kostet over 630 mennesker livet, de aller fleste i Kina.

Drap

USAs president Donald Trump bekrefter at amerikanske styrker har drept lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), Qasim al-Rimi, i Jemen.

– På ordre fra president Donald Trump gjennomførte USA et antiterrorangrep i Jemen som med suksess eliminerte Qasim al-Rimi, en grunnlegger og leder av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Også gruppens nestleder, Ayman al-Zawahri, ble drept, opplyser presidenten.

USAs drap på al-Qaida-lederen kommer litt over en måned etter USAs drap på den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani. Det sendte oljeprisen opp.

Wall Street

Det var feststemning på Wall Street i går. Alle de tre ledende indeksene gikk til all-time high. Dow Jones steg 0,30 prosent til 29.379,63.

S&P 500 endte opp 0,33 prosent til 3.345,77.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.572,15, opp 0,67 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs steg i går opp 0,57 prosent til 936,26 poeng. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6.077 millioner kroner. DNB og Nel var på vinnerlisten, mens DNO fikk en dårlig dag.

Dette skjer i dag - finanskalender

Resultater, Norge

Aker Solutions

Entra

Hofseth BioCare

Høland og Setskog Sparebank (avholder også generalforsamling)

Nordic Semiconductor

Norsk Hydro

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Østlandet

XXL

Yara

Vi tar også med at SAS legger frem trafikktall for januar klokken 11:00.

Makro, Norge (SSB)

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019

Nasjonalregnskap, desember 2019

Internasjonale reserver og valutalikviditet, januar 2020, foreløpige tall

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2019

Tallene legges frem klokken 08:00.

Makro, utenlands

Tyskland: handels- og driftsbalanse, desember (08:00)

Tyskland: industriproduksjon, desember (08:00)

Frankrike: industriproduksjon, desember (08:45)

USA: arbeidsmarkedsrapport, januar (14:30)

USA: grossistlager, endelig, desember (16:00)

Kina: handelsbalanse, januar

Månedens viktigste

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 164.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i januar, noe som i så fall vil være opp fra 145.000 i desember.

Ledigheten ventes uendret på 3,5 prosent, mens timelønnsveksten ventes til 0,3 prosent. Det vil i så fall være opp fra 0,1 prosent i desember.

