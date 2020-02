Nedgang igjen i Asia

I Japan faller Nikkei-indeksen med 0,25 prosent. Topix-indeksen, som er bredere, faller 0,28 prosent.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,33 prosent, mens CSI 300 faller 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes med 0,74 prosent. Kospi-indeksen i Sør-Korea ramler 0,93 prosent.

S&P 300-indeksen i Australia svekkes med 0,37 prosent. Strait Times i Singapore er ned hele 1,33 prosent.

Virus

Kinas president Xi Jinping sa i natt til Donald Trump, president i USA, at Kina vil bekjempe coronaviruset som herjer i landet, ifølge NTB. Det skaper frykt og har påvirket markedene den siste tiden.

– De to lederne ble enig om å fortsette den omfattende kommunikasjonen og samarbeidet mellom dem, heter det fra Det hvite hus.

Utbruddet av det nye coronaviruset ble oppdaget i millionbyen Wuhan sent i fjor. Siden har over 31.000 blitt smittet av viruset og har kostet over 630 mennesker livet, de aller fleste i Kina.

Drap

USAs president Donald Trump bekrefter at amerikanske styrker har drept lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), Qasim al-Rimi, i Jemen.

– På ordre fra president Donald Trump gjennomførte USA et antiterrorangrep i Jemen som med suksess eliminerte Qasim al-Rimi, en grunnlegger og leder av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Også gruppens nestleder, Ayman al-Zawahri, ble drept, opplyser presidenten.

USAs drap på al-Qaida-lederen kommer litt over en måned etter USAs drap på den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani. Det sendte oljeprisen opp.