Nordea Markets: – Kan overraske markedet på oppsiden

Aksjemarkedet tok seg en pust i bakken torsdag, etter å ha steget kraftig hver dag tidligere i uken. Oljeprisen er omlag en halv dollar lavere enn i går og kronen er omtrent uforandret.

«Coronavirus-utbruddet ser ikke ut til å minke i styrke, og det rapporteres om stadig flere døde og smittede. Presidentene Xi Jinping og Donald Trump snakket i går sammen på telefon. Foruten å sjekke av at landene har fulgt sine forpliktelser i handelsavtalen, lovet Xi at Kina skulle gjøre alt de kunne for å få bukt med utbruddet», skriver økonomene Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

Dagens viktigste

Sett med norske øyne er dagens viktigste nøkkeltall ifølge økonomene Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge for 4. kvartal, som ble offentliggjort i morgentimene fredag.

«Norsk økonomi vokste godt over trend de tre første kvartalene av fjoråret. Vi tror at veksten avtok ned mot trend i 4. kvartal. Med utgangspunkt i de rapporterte månedlige BNP-tallene frem til november, og en forventet vekst på 0,2 prosent over måneden i desember, ender vi med en vekst på 0,3 prosent over kvartalet. Dette er like under Norges Banks anslag på 0,4 prosent over kvartalet», skriver duoen i Nordea Markets.

Fasit skuffet imidlertid økonomene. BNP kom inn på 0,2 prosent sesongjustert for fjerde kvartal.

Sysselsettingstall

Internasjonalt er amerikanske sysselsettingstall dagens viktigste makrotall. I desember ble det skapt 145.000 nye jobber, noe lavere enn ventet, men fortsatt høyt nok for å holde ledighetsraten nede på et lavt nivå.

Konsensus venter nå en vekst på 163.000 personer i januar.

«Sysselsettingsestimatet fra personalsystemleverandøren ADP var på hele 291.000, og selv om korrelasjonen er lav fra måned til måned med de offisielle sysselsettingstallene som kommer i dag, tyder det at på Nonfarm payrolls kan overraske markedet på oppsiden», skriver Mouland og Cekov i rapporten.