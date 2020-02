Carnegie nedgraderer Atea til hold fra kjøp, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 110 kroner pr. aksje.

DNB Markets gjentar sin salgsanbefaling på aksjen, og reduserer i en oppdatering kursmålet ytterligere på aksjen.

Meglerhuset reduserer fredag kursmålet fra 110 til 99 kroner pr. aksje.

«Selskapet har allerede tidligere sendt ut et resultatvarsel og oppdatering i forbindelse med virksomheten i Danmark. Etter en første gjennomgang av tallene ser det ut til at veksten i Sverige var lavere enn ventet, mens veksten for den norske virksomheten samtidig var negativ, skrev DNB Markets torsdag.

Atea er ned 1,6 prosent i fredagens handel på Oslo Børs til 109,80 kroner. Torsdag falt aksjen drøyt åtte prosent etter å ha lagt frem tall for fjerde kvartal 2019.

Hittil i 2020 har aksjen falt 15 prosent, og 11 prosent det siste året.