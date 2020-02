Credit Suisse oppgraderer sin anbefaling på Subsea 7 fra nøytral til «outperform» fredag, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet jekkes samtidig opp fra 100 til 122 kroner.

Ifølge nyhetsbyrået kommer endringene etter at meglerhuset rullerer verdsettelsen til 2021 samtidig som de øker EBITDA-estimatet for 2019-2021 med to prosent.

Subsea 7 er ned 1,1 prosent på Oslo Børs til 98,84 kroner.

Aksjen har åpnet 2020 med en kursnedgang på 5,8 prosent. De siste tre månedene er imidlertid aksjen opp 8,9 prosent.