Oslo Bøs fortsetter fallet fra start fredag.

Hovedindeksen står ved lunsjtider i 922,10, ned 1,51 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2,5 milliarder kroner.

Brent-oljen faller 0,4 prosent til 54,72 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,5 prosent til 50,70 dollar fatet.

En teknisk komité for OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) anbefalte i går et produksjonskutt på ytterligere 600.000 fat per dag utover gjeldende kuttavtale.

En stund virket det til at Russland gikk imot forslaget, men den store nasjonen i øst skal være med på dette nå.

Stiger friskt

Kvartalstall preger bildet fredag – på godt og vondt.

På den positive siden utmerker Yara seg ved å stige 5,6 prosent til 379,50 kroner.

Foreslått utbytte er 15 kroner per aksje, sammenlignet med InFront-konsensus på 1,15 dollar.

«Selv om gjødselprisene har trendet under våre forventninger, bør dette motvirkes av lavere gassprisforventninger og positive valutaeffekter», skriver Arctic Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Nordic Semiconductor snudde minus til pluss i fjerde kvartal, og belønnes med en oppgang på 8,3 prosent til 63,40 kroner.

Faller stygt

På den negative siden straffes Norsk Hydro knallhardt for sin rapport, nærmere bestemt med et fall på 11,7 prosent til 27,81 kroner.

Ved åpning falt aksjen 9,7 prosent til 28,45 kroner.

Og ikke minst dundrer Aker Solutions ned 22,2 prosent til 14,67 kroner etter sine tall.

Pareto Securities mener samlet sett rapporten fra Aker Solutions var skuffende. Selve tallene karakteriseres ifølge TDN Direkt som noe svake, men påpeker samtidig at at selskapet guider en EBITDA rundt 17 prosent under konsensus for 2020 – med marginforventninger som igjen ventes å bli nedjustert.

XXL stuper 13,3 prosent til 10,20 kroner på sin kvartalsrapport.

Utfordringene for XXL fortsetter og sportskjeden skrev i fjerde kvartal ned varelageret med 385 millioner kroner. Nå frykter selskapet å gå i brudd med lånebetingelsene i første kvartal.

Komplett krakk

Vi merker oss også at Komplett Bank dundrer ned «bare» 19,3 prosent til 8,38 kroner, etter å ha krakket (vært ned langt over 20 prosent) i den tidlige handelen.

Banken er i full krise og sendte torsdag kveld ut et resultatvarsel hvor det fremkommer at tapsavsetningene økes med 105 millioner kroner i fjerde kvartal.

GC Rieber Shipping faller 7,8 prosent til 11,00 kroner, mens Merkur Market-duoen Target EveryOne og Induct trekker ned hhv. 16,1 prosent til 1,51 kroner og 10,8 prosent til 3,80 kroner.

I toppen av vinnerlisten stiger nevnte Nordic Semiconductor, Merkur Market-noterte BRAbank på pluss 8,0 prosent til 54,0 øre og Høland og Setskog sparebank som legger på seg 7,9 prosent til 150,00 kroner.

Nevnte Aker Solutions troner på toppen av taperlisten, etterfulgt av Komplett Bank og Merkur-noterte Target EveryOne.

Nedjusterer kursmål

DNB Markets nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på tankaksjer, samtidig som meglerhuset gjentar kjøpsanbefalinger, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset tror nå at VLCC-ratene i 2020 vil ligge under 2019-nivåvet, men ser en sterk bedring i andre halvår 2020, og forblir forsiktig optimistiske for 2021-2022.

Det ventes nå en VLCC-snittdagrate på 40.000 dollar, ned fra tidligere estimat på 51.000 dollar, og mot 42.000 dollar i 2019.

Kursmålet på Frontline nedjusteres ifølge nyhetsbyrået til 97 kroner fra 123 kroner og til 5,3 kroner for Hunter Group, fra tidligere 6,3 kroner.

Frontline faller 7,5 prosent til 70,95 kroner på Oslo Børs, mens Hunter Group daler 5,4 prosent til 3,95 kroner.

Månedens viktigste

Dagens utvikling skjer i kjølvannet av børsfall i Asia tidligere i dag.

De fleste toneangivende Europa-børser ser også rødt. Britiske FTSE 100 faller 0,7 prosent, det samme gjør tyske DAX, mens franske CAC 40 er ned 0,3 prosent.

Investorene ser frem mot dagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, av mange karakterisert som månedens viktigste nøkkeltall.

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 164.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i januar, noe som i så fall vil være opp fra 145.000 i desember.

Ledigheten ventes uendret på 3,5 prosent, mens timelønnsveksten ventes til 0,3 prosent. Det vil i så fall være opp fra 0,1 prosent i desember.