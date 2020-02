Vil ikke utelukke oppkjøp – dette sier Yara-sjefen

Yara er i en periode med lavere investeringer, men konsernsjef Svein Tore Holsether vil ikke helt avfeie muligheten for nye oppkjøp.

– Vi ser løpende på investeringsmuligheter, det er ikke helt uaktuelt, men vi er tydelig på at vi har en høy terskel for nye prosjekter nå, sier han til TDN Direkt fredag.

Yara-aksjen er sjeldent høyt oppe på vinnerlisten fredag etter at selskapet slapp sine tall for fjerde kvartal 2019.

Hittil i dagens handel er aksjen opp 5,7 prosent til 380 kroner.

Yara økte nettoresultat i fjerde kvartal til 199 millioner dollar fra 157 millioner i samme periode året før.

Selskapet har samtidig varslet om økt kontantstrøm og en betydelig økning i utbytte fra selskapet.

Ser skifte i markedet

Holsether mener at gjødselmarkedet har vært tilbudsdrevet i andre halvår 2019, men at de nå ser et skifte og at markedet venter å bedre seg si første halvdel av 2020.

-Vi ser et skifte i kjøpsmønsteret, og ser at gjødselmarkedet vil komme seg i løpet av våren 2020, sier Holsether til nyhetsbyrået.



– Yaras leveranser i volum falt åtte prosent på årsbasis i fjerde kvartal, så det var lite tilfredsstillende produksjonsmessig i kvartalet. Derimot økte ebitda-marginen pr tonn med 20 prosent til 24 dollar fra 20 dollar. Det er vi godt fornøyd med, og er en bra test på modellen vår, sier han til TDN Direkt.

Forberedt på corona-effekt

Yara opplyser at det ikke har sett noen effekter av koronaviruset ennå, men selskapet følger med og vil respondere på det som skjer.

– Kina er en stor forbruker av mat, samtidig er de en stor gjødselprodusent og eksportør. Det vil påvirke oss både positivt og negativt, sier han til TDN Direkt.

Videre er det en oppdatering for Yaras plan om å skille ut industrinitrogenvirksomheten. Opprinnelig skulle dette gjøres i starten av 2020, men beslutningen er nå utsatt til midten av 2020, og gjennomgangen omtales som sammensatt prosess.

– Det er viktig at vi gjør en grundig vurdering og har en god prosess. I sum ser vi at vi ønsker mer tid og har ikke hastverk sånn sett. Det er verdi som gjelder, vi vil ha et robust NewCo, og vi bruker den tiden vi trenger på det, sier konsernsjefen, ifølge nyhetsbyrået.