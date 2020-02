Analytikerne er «bull» på Tesla

Elon Musk-kontrollerte Tesla har hatt en eventyrlig oppgang på børs det siste halvåret, og i år har aksjen steget til nye rekorder.

Ifølge Bloomberg har analytikerne latt seg imponere av selskapets «snuoperasjon» etter at Tesla i slutten av januar frem tall som viste at bilprodusenten har møtt en rekke av fristene for nøkkelleveranser.

Meglerhusene har en etter en sett seg nødt til å oppjustere Tesla.

Oppenheimer har hevet kursmål til 612 dollar, Jefferies har et kursmål på 600 dollar, mens New Street Research har hevet kursmål til hele 800 dollar.

Aksjen står i skrivende stund i 748,07 dollar.

