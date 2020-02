– Nytt år, ny bitcoin-boom?

Siden nyttårsaften har prisen på bitcoin steget fra 7.370 dollar til ca 10.000 dollar.

Utviklingen minner litt om det vi så i kryptomarkedet våren 2019. Fra 30. mars til 22. juni steg bitcoinkursen med 175 prosent, til drøyt 13.000 dollar. Like etter falt den tilbake nesten 40 prosent i løpet av to måneder.

Spørsmålet tradere nå stiller seg er om vi kan vente en tilsvarene boom i bitcoinkursen i 2020 og om mønsteret med rask tilbaketrekning eventuelt gjentar seg.

Psykologi?

Hva som skyldes bevegelsene i kryptomarkedet er ikke alltid så lett å vite.

I motsetning til tradisjonell valuta påvirkes ikke digital valuta av faktorer som rentepolitikk og økonomisk vekst, i hvert fall ikke direkte.

Kryptomarkedet har så langt i stor grad blitt styrt av psykologi, selv om reguleringer og inntoget av institusjonelle investorer også har hatt en betydning.

Hva som har drevet kursen så langt i 2020 finnes det flere teorier om, men mange peker på at den digitale valutaen har mange fellestrekk med gull. Bitcoin har derfor av mange blitt kalt for det digitale gullet.

Trygg havn

I likhet med gull kan bitcoin ses på som en tryggere havn i urolige økonomiske tider.

Coronaviruset begrenser for eksempel muligheten for transport av mennesker og varer, noe som igjen rammer økonomisk vekst, valuta og råvarepriser.

Mange frykter at midlene deres mister verdi i et slikt landskap og ser etter alternative plasseringer som ikke påvirkes like sterkt av makroøkonomiske usikkerhetsmomenter. Her er bitcoin og gull gode alternativer. Gull er ikke en like volatil aktivaklasse som digitale valutaer, men også her har utviklingen vært positiv med en vekst på 4,4 prosent så langt i år.

Andre mener stigningen i bitcoin skyldes en generell appetitt for disruptiv teknologi blant investorer. Dette ser vi blant annet tendenser til i Tesla-kursen som har steget med 75 prosent så langt i år. Andre moderne teknologiselskaper som Google, Amazon og Apple har også en solid stigning så langt i år.

1.000-kroners-spørsmålet

Tusen-kroners-spørsmålet er hvor lenge den pågående oppturen fortsetter. Dersom kursen bryter gjennom den mentale terskelen på 10.000 dollar er sannsynligheten stor for at prisen får en boost videre oppover basert på markedspsykologi. Usikkerheten i verden, primært relatert til cornovariset, politisk spenning mellom USA og Iran, handelsforhandlinger i kjølvannet av Brexit og presidentvalget i USA, kan også bidra til å gjøre bitcoin enda dyrere.

På den andre siden er kryptovaluta under en konstant risiko for reguleringer fra myndigheter og/eller inntoget av nye alternative kryptovalutaer. Per nå er bitcoin fremdeles den ledende valutaen, men lanseringen av nye valutaer fra sentralbanker eller ledende globale selskaper som Facebook og Amazon kan fort rive bitcoin ned fra tronen.

Ved inngangen til helgen hadde 78 prosent av traderne som benytter CMC Markets som handelsplattform for bitcoin, posisjonert seg for at kursen skal videre opp.