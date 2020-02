– Hvis man ser på dødstallene hittil.. Ebolaviruset, som hadde utbrudd noen år tilbake hadde en dødelighet på 50 prosent, mens coronoviruset kun har en dødelighet på to prosent. Selv om det er forferdelig, virker det som at Kina gjør de rette tingene og vi har håp om at man får det under kontroll, sier Anja Manuel, medgründer av Ricehadleygates til Bloomberg.

Hun mener likevel ikke at man kan undervurdere viruset, som spres mye raskere enn andre virus.

