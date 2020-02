dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner flatt mandag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent.

– Sterke jobbtall (Non-farm payrolls) var ikke nok til å hindre børsfall på Wall Street fredag. Investorene lot seg bekymre over utviklingen i Kina (Coronaviruset). Makrotallene fremover er ventet å bli vesentlig svakere ettersom de globale ringvirkningene av stillstanden i Kina vil gjøre seg mer og mer gjeldende.



– De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte ned -0,8 prosent i natt. Kinesiske fabrikker som har holdt stengt pga. Corona-viruset skulle etter planen gjenåpnes i dag, men fremdeles er smitte -og dødstallene stigende (over 900 døde og 40.000 smittet). Mange investorer frykter at det vil gå enda litt tid før produksjonskapasiteten i landet kommer tilbake igjen for fullt, noe som vil gi negative kjedeeffekter globalt.

Oljeprisen

Mandag morgen omsettes Brent-oljen for 54,42 dollar fatet, ned 0,09 prosent, mens WTI-oljen faller 0,08 prosent til 50,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 54,62 dollar ved børsslutt fredag.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,46 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,02 prosent, og CSI 300 er opp 0,01 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,67 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,60 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,66 prosent.