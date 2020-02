Mener europeisk økonomi er nær bunnen

Det siste året har mange vært bekymret for at europeisk økonomi sakker akterut og nærmer seg en resesjon. Den europeiske sentralbanken har forsøkt å stagge problemene med negative renter, og nå mener Goldman Sachs at bunnen kan være nådd.

– Jeg tviler på at økonomien vil gå stort tregere enn det vi ser nå, sa Goldman Sachs-sjeføkonom for Europa, Jari Sachs til Bloomberg.

Han tror på bedring i tiden fremover, og tror ikke ECB vil senke rentene ytterligere.

– Til tross for at det har dukket opp nye risikoer de siste ukene, tror jeg fremtiden ser lys ut, sier Sachs.

