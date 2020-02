Rød ukestart på Wall Street

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,2 prosent og står i 9.501,84 poeng, mens Dow Jones står i 29.016,38 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

Coronafrykt

«Sterke jobbtall (Non-farm payrolls) var ikke nok til å hindre børsfall på Wall Street fredag. Investorene lot seg bekymre over utviklingen i Kina (Coronaviruset)», skriver Roger Berntsen i mandagens rapport fra Nordnet.

Ifølge Berntsen er det ventet at makrotallene fremover kan bli vesentlig svakere ettersom de globale ringvirkningene av stillstanden i Kina vil gjøre seg mer og mer gjeldende.