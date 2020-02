Trumps budsjett får trolig tommel ned av Kongressen

President Donald Trump vil sannsynligvis få tommel ned av Kongressen for hans foreslåtte budsjett for det kommende året, melder Reuters.

Budsjettet som ble lagt frem mandag er på 4,8 billioner dollar, og innebærer blant annet kutt i helsetjenester og økte overføringer til forsvaret. Det inkluderer også to milliarder dollar til bygging av muren mot Mexico, ifølge Reuters.

Det legges opp til et budsjettunderskudd på 966 milliarder dollar.

Ifølge nyhetsbyrået er riktignok budsjettet i stor grad kun et politisk dokument som representerer et startpunkt i forhandlingene med Kongressen.

- Alle vet at Trumps siste budsjett er dødt når det ankommer Kongressen. Det er kun et politisk stunt for å glede ekstremister i partiet hans, sier demokrat Sheldon Whitehouse i Senatets budsjettkomité.