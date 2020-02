Dobbel all-time high på Wall Street

Det var oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og det endte med ny all-time high for både S&P 500 og Nasdaq.

Markedene virker å ha lagt bak seg den verste frykten rundt coronaviruset. Sterke økonomiske data og solide kvartalsrapporter har bidratt til å løfte markedene.

- Investorene er fanget mellom frykten for at coronaviruset fortsetter å spre seg og tynger på den globale økonomiske veksten, og optimisme gitt at de ferskeste økonomiske indikatorene viser sterkere global vekst, sa Ed Yardeni i Yardeni Research, ifølge CNBC.

Ferske tall fredag viste at 225.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i januar. Det var på forhånd ventet 165.000 nye jobber.

De ferskeste tallene viser nå at minst 40.000 er smittet av coronaviruset, og at minst 910 har mistet livet.

Goldman Sachs anbefaler investorer som tror at coronaviruset vil ha begrensede konsekvenser om å øke eksponeringen mot sykliske og verdiaksjer, ifølge Marketwatch.

Dow Jones steg 0,60 prosent til 29.276,78.

22 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Microsoft som steg 2,62 prosent.

Boeing steg 2,39 prosent, mens Apple steg 0,38 prosent.

Goldman Sachs falt 0,34 prosent.

Exxon Mobil ble taperen med et fall på 1,06 prosent etter et betydelig fall i oljeprisene.

Nasdaq steg 1,13 prosent til 9.628,39, og dermed ny all-time high.

Amazon steg 2,63 prosent, mens Netflix steg 1,17 prosent.

Tesla hadde nok en spenningsfylt dag med en oppgang på 3,10 prosent. Det skjer etter at elbilprodusenten la bak seg en uke med flere dager med bevegelser på over 10 prosent.

Chipprodusenten Nvidia steg 4,52 prosent etter at RBC Capital Markets økte kursmålet på aksjen fra 251 til 301 dollar, ifølge CNBC. Selskapet legger frem kvartalstall på onsdag.

S&P 500 steg 0,67 prosent til 3.350,03, og dermed ny all-time high.

Vinneren ble chipprodusenten AMD som steg 5,09 prosent.

FedEx steg 0,71 prosent etter at UBS oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og økte kursmålet til 187 til 161 dollar, ifølge CNBC.

Twitter falt 2,94 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 0,90 prosent til 15,33.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 2,17 prosent til 53,26 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,73 prosent til 49,53 dollar per fat. Brent-oljen er nå på sitt laveste nivå siden januar i fjor.

Spredaen mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 17 basispunkter. 2-åringen er ned 1,2 basispunkter til 1,39 prosent, mens 10-åringen er ned 2,3 basispunkter til 1,56 prosent. 30-åringen er ned 1,6 basispunkter til 2,03 prosent.

Gullprisen er opp 0,21 prosent til 1.576,70 dollar per unse.