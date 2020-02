Investeringsdirektør: – Det ser ut til å bli et godt kvartal

Ifølge Leif-Rune Rein, investeringsdirektør i Nordea Liv, har om lag 65 prosent av selskapene på S&P 500 levert resultater for fjerde kvartal 2019.

Ved utgangen av denne uken har ytterligere 16 prosent av selskapene presentert sine tall, og da vil tiden for kvartalsrapporter for alle praktiske formål over, og konklusjoner kan trekkes.

Godt kvartal

«Det ser ut til å bli en god rapporteringssesong hvor selskapene overasker positivt både på omsetning (65 prosent) og på bunnlinjen (71 prosent)», skriver Rein i en e-post til Finansavisen.

Investeringsdirektøren mener 2019 har vært et svakt inntjeningsår på S&P 500, men tror 2020 kan bli et mer normalt år, hvor inntjeningen fort kan stige 5-7 prosent.

– Hva har imponert deg mest?

– Det som har imponert meg mest, eller kanskje det jeg liker best, er at selskapene fortsetter å overrasket på omsetningen. Det gir et betryggende signal om at økonomien går bra, sier Rein til Finansavisen.

Han er også fornøyd med at IT & Communication Services fortsetter å gjøre det så bra kvartal etter kvartal. Finans har også levert bra dette kvartalet.

Energi har skuffet

– På motsatt side leverer Energi svakt. Det var ventet svake tall med bakgrunn i nedgangen i oljeprisen, men likevel er det nesten 50 prosent som leverer svakere enn ventet, og inntjeningsfallet i sektoren er på nesten 40 prosent målt år over år, avslutter Rein.