Odfjell ikke påvirket av coronaviruset – dette sier toppsjefen

Odfjell har ikke sett noen påvirkninger på handelen av volumer eller at skip blir holdt igjen som følge av coronavirusutbruddet i Kina.

Det sier konsernsjef Kristian Mørch i Odfjell på fjerdekvartalspresentasjonen tirsdag, ifølge TDN Direkt.

– Hvis du ser på hva som har skjedd så langt, så har vi ikke sett noen kanselleringer av nominerte laster, vi har ikke sett noen nedbremsing i nominasjoner av laster eller noen stor forstyrrelser for skip som har handlet, sier Mørch.

Derimot har påvirkningene eksempelvis vært når man planlegger tørrdokking i Kina.

– Sender du skipene der og lar folkene bli på skipsverftene med et stort mannskap av ingeniører fra Norge, eller prøver du å omdirigere skipet til en annen destinasjon? Det er disse typer diskusjoner, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

Mørch trekker frem eksempelet at de har solgt et skip som skal bli levert til Kina, men at det nå ser ut til at leveringen av skipet har blitt omdirigert til Sør-Korea.

Han legger samtidig ikke skjul på at en betydelig forverring av coronaviruset vil ha betydelige påvirkninger på den globale kjemikaliehandelen.

– Hvis det virkelig går dårlig og landet (Kina) blir stengt ned, vil det ha en betydelig påvirkning på etterspørsel og handelsmuligheter, avslutter han.