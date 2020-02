Aksje suser videre - opp 90 prosent hittil i år

Ved lunsjtider er Oslo Børs opp 0,87 prosent til 920,14 poeng. Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Olje

Brentoljen er opp 1,50 prosent til 54,07 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 1,29 prosent til 50,42 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 53,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Noen analytikere tror oppgangen er kortsiktig grunnet at kinesisk etterspørsel vil påvirkes av coronaviruset også videre frem i tid.

Equinor er opp 1,52 prosent til 157,10 kroner, mens Aker BP løftes med 2,35 prosent til 265,30 kroner.

Sistnevnte la i morges frem sine fjerdekvartalstall, hvor de overrasket svært positivt. Oljeselskapet rapporterte et driftsresultat før avskrivninger på 745 millioner dollar for fjerde kvartal, mens det på forhånd var ventet 689 millioner dollar.

Klokkenyhet

poLight er dagens sprekeste klatrer til nå i dag, opp 13,73 prosent til 87 kroner. Aksjen steg mandag 19,5 prosent etter nyheten om at selskapets TIens er tatt i bruk i en ny smartklokke for barn. Hittil er aksjen opp 89 prosent i år. REC Silicon følger nærmest tirsdag, opp 11,41 prosent til 4,33 kroner.

Dagens hittil mest omsatte aksje er Fjord1. Aksjen hopper opp 7,87 prosent til 41,10 kroner. Årsaken er at Frederik Mohn har kjøpt hele 8 millioner Fjord1-aksjer til en verdi av 360 millioner kroner.

Norsk Hydro er opp 3,35 prosent til 28,37 kroner. Frontline er opp 4,96 prosent til 77,30 kroner. Fearnley Securities har kjøpsanbefaling på Frontline med et kursmål på 140 kroner.

Fall for sjømat

Sjømat-indeksen har styrket seg nesten 15 prosent det seneste året, men er tirsdag ned 0,68 prosent.

Det gjør at seks av åtte aksjer i indeksen faller. Verst går det utover Norway Royal Salmon, ned 5,29 prosent til 229,20 kroner. Grieg Seafood er ned 1,61 prosent til 140,50 kroner, mens Mowi er ned 0,54 prosent til 219,10 kroner.

Blant samtlige aksjer er det Crayon Group som har den tyngste dagen, ned 7,80 prosent til 66,20 kroner.