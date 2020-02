Coronavirus: Ray Dalio mener markedets reaksjon er overdrevet

Hedgefondforvalteren Ray Dalio, milliardæren som bygget opp Bridgewater Associates, synes at markedet har reagert i overkant mye på coronaviruset og at roen vil komme tilbake fort.

Viruset har tatt livet av over tusen personer, mens 43.000 har blitt smittet på tvers av 28 land, hovedsaklig i Kina.

Både oljeprisen og ledende indekser på børser verden over har falt som følge av dette.

– På grunn av den midlertidige påvirkningen av dette, forventer jeg en sterkere "rebound". Det (viruset) vil mest sannsynlig være noe som ikke mange prater mer om et år eller to frem i tid, sier Dalio ifølge CNBC.



Dalio, som er nummer 57 på Forbes' liste over verdens rikeste, legger til at han er mer bekymret for at forskjellene politisk og i levestandarden vil øke.

Investeringsbanken Goldman Sachs tror coronaviruset kutter BNP-veksten med 0,15 prosentpoeng i første kvartal, men at en rekyl gjør at man ender bare 0,05.

På Wall Street ser virusfrykten til å legge seg mer og mer. Dow Jones stiger med over 100 poeng i førhandelen, mens S&P er opp 10,25 poeng. Nasdag løftes med 42,25 poeng.

Tank-, olje og flyselskap er blant annet blitt rammet av viruset. Hittil har ingen i Norge blitt påvist viruset.