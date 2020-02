Festen fortsetter på Wall Street

S&P 500 og Nasdaq Composite stengte til nye all-time high mandag. Oppgangen fortsetter i børsåpningen tirsdag.

S&P stiger 0,41 prosent til 3.366,41 poeng.

Nasdaq bykser opp 0,48 prosent til 9.675,64 poeng.

Dow Jones er 0,33 prosent i grønt til 29.406,50 poeng.

Imponert investeringsdirektør

Ifølge Leif-Rune Rein, investeringsdirektør i Nordea Liv, har om lag 65 prosent av selskapene på S&P 500 levert resultater for fjerde kvartal 2019.

Ved utgangen av denne uken har ytterligere 16 prosent av selskapene presentert sine tall, og da vil tiden for kvartalsrapporter for alle praktiske formål over, og konklusjoner kan trekkes.

– Det som har imponert meg mest, eller kanskje det jeg liker best, er at selskapene fortsetter å overrasket på omsetningen. Det gir et betryggende signal om at økonomien går bra, sier Rein til Finansavisen.

Fornøyd Trump

Sentralbanksjef i USA, Jerome Powell, skal tale til Kongressen i dag. Talen hans viser at sentralbanken mener at dagens rentenivå er passe, og at målet om inflasjon på to prosent kommer nærmere.

Markedsaktører har den siste tiden priset inn opptil to rentekutt i 2020, ifølge TDN Direkt.

På Twitter er president Donald Trump klar i sin tale rundt USAs økonomi.

«BEST USA ECONOMY IN HISTORY», skrev han.

Virus

Powell legger også til at sentralbanken følger situasjonen rundt coronaviruset tett. Viruset har tatt livet av over tusen personer, mens 43.000 har blitt smittet på tvers av 28 land, hovedsaklig i Kina.

Milliardæren Ray Dalio, som bygget opp Bridgewater, mener at markedet har overdrevet i den negative reaksjonen. DNB Markets ser to grunner til hvorfor USA ikke har reagert så hardt som andre land.

«Den første er selvfølgelig vekstbildet. Nøkkeltallene fra USA den siste tiden, med de viktige ISM-indeksene og sysselsettingstallene som kom forrige uke i spissen, viser at amerikansk økonomi fortsatt er veldig solid. En solid økonomi er naturlig nok mindre sårbar overfor evt. negative sjokk, som coronaviruset representerer», går det frem av tirsdagens morgenrapport signert Ingvild Borgen Gjerde.