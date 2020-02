Krakk for Havyard Group etter oppdatering

Hovedindeksen løftet seg med 1,44 prosent til 925,35 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 4,1 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen henter seg noe inn etter frykten for at coronaviruset vil gi lavere etterspørsel. Brentoljen var ved børsens stengetid opp 1,90 prosent til 54,30 dollar pr. fat, mens WTI-oljen styrket seg 1,59 prosent til 50,58 dollar.

Equinor falt 3,5 prosent mandag etter at to meglerhus nedgraderte aksjen fra kjøp til hold og nedjusterte estimatene for oljekjempen. Tirsdag henter aksjen seg inn med 2,94 prosent til 159,30 kroner.

Aker BP steg 1,77 prosent til 263,80 kroner. Kjell Inge Røkke-selskapet overrasket tirsdag med et driftsresultat før avskrivninger på 745 millioner dollar for fjerde kvartal. På forhånd var det forventet 689 millioner dollar.

Krise

Styret i Havyard Ship Technology (HST) besluttet tirsdag å søke gjeldsforhandlinger i medhold av Konkurslovens §2, opplyses det i en melding.

«Beslutningen er et ledd i den planlagte restruktureringen av verftsvirksomheten i Havyard Group ASA ("HGR"), og er begrunnet i at HST er ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor kreditorene», skriver selskapet.

Havyard Group, med Havila Holding som største aksjonær, stupte 20,42 prosent til 2,30 kroner. Aksjen var ned rundt 25 prosent på det meste. Også Havila Shipping, hvor Havila Holding dominerer, falt 1,66 prosent til 2,96 kroner, hvilket er all time-low.

Crayon Group hadde også en seig tirsdag på børs, ned 10,31 prosent til 64,40 kroner. Norway Royal Salmon falt 6,45 prosent til 226,40 kroner.

Frontline-opptur

Fearnley Securities gjentok kjøpsanbefaling på Frontline med et kursmål på 140 kroner tirsdag. Det sendte John Fredriksen-aksjen opp 4,89 prosent til 77,25 kroner.

Fjord1 steg 7,87 prosent til 41,10 kroner under høy omsetning. Årsaken er at Frederik Mohn har kjøpt hele 8 millioner Fjord1-aksjer til en verdi av 360 millioner kroner.

poLight steg mandag 19,5 prosent etter nyheten om at selskapets TIens er tatt i bruk i en ny smartklokke for barn. Aksjen gikk ytterligere 13,73 prosent opp til 87 kroner tirsdag.

Av andre tungvektere hadde Norsk Hydro en god dag med oppgang på 5,47 prosent til 28,43 kroner.