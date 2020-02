Boeing fikk ingen ordre i januar

For første gang siden 1962 har Boeing gått gjennom hele januar uten en eneste ordre, melder Reuters.

I januar i fjor mottok flyprodusenten 45 ordre og leverte 46 fly.

De fleste flyselskaper vil unngå å bestille flere 737 Max før flyet igjen har fått tillatelse av luftfartsmyndigheter til å fly. Boeing 737 MAX-flyene har stått på bakken verden over siden mars i fjor etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker.

Airbus derimot, hadde en rekordsterk januar med hele 274 bestillinger, skriver Reuters.

Det er ventet at 737 MAX vil returnere til luften i løpet av sommeren. For et par uker siden meldte Boeing at det i 2019 tapte 636 millioner dollar.

Siden 1959 har Boeing levert røde tall i bare to år. Forrige gang var i 1997, da resultatet ble minus 178 millioner dollar.

Få dager før Boeing la frem kvartalstall ble det klart at flyprodusenten hadde sikret mer enn 12 milliarder dollar i finansiering fra mer enn 12 ulike banker for å styrke balansen mens 737 MAX krisen tærer på.

Flere analytikere har ment at krisen kan komme til å koste Boeing over 20 milliarder dollar totalt.