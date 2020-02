Instabank med kraftig resultatforbedring

Instabank er tirsdag kveld ute med tall for fjorårets fjerde kvartal.

Banken hadde i kvartalet renteinntekter på 67 millioner kroner, sammenlignet med 55,7 millioner kroner samme kvartal året før.

Resultat før skatt beløp seg til 20,3 millioner kroner, opp fra 10,4 millioner kroner.

Etter skatt satt banken igjen med 15,1 millioner kroner, sammenlignet med 8,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Resultatet ble hovedsakelig drevet av økte marginer, relativt lave tap på utlån og forbedringer i operasjonell effektivitet som resulterte i en nedgang i driftskostnadene, ifølge selskapet.

- Jeg er stolt av å kunne legge frem enda et kvartal med et meget solid resultat for Instabank - nærmest en dobling av resultatet fra samme kvartal i 2018, sier Instabank-sjef Robert Berg i rapporten.

Den totale kapitaldekningen for banken ved utgangen av fjerde kvartal var på 23,5 prosent, mens ren kjernekapitaldekning var på 20,5 prosent.