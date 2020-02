Det var forsiktig oppgang på Wall Street tirsdag. To av de tre toneangivende indeksene steg, og Nasdaq og S&P 500 endte til nye rekorder.

Markedene fortsetter å riste av seg virusfrykten, og retter heller oppmerksomheten mot sterke kvartalstall og solide økonomiske indikatorer.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell uttalte tirsdag at han mener den amerikanske økonomien er på et godt sted, ifølge Reuters.

- Vi mener den amerikanske økonomien er på et veldig godt sted, og yter bra, sa Powell til Kongressen tirsdag.

Han sa samtidig at utbruddet av coronaviruset vil ha innvirkninger på Kina og dets nærmeste naboer og handelspartnere, og at det sannsynligvis vil ha noen innvirkninger på USA.

- Spørsmålet vi vil stille er om dette vil være vedvarende effekter som kan føre til en vesentlig revurdering av utsiktene, sa Powell og mente det var for tidlig å svare på.

De ferskeste tallene viser nå at nærmere 43.000 er smittet av coronaviruset, og 1.016 har mistet livet.

Ellers viste ferske tall tirsdag at antall ledige stillinger i USA (jolts) var 6,423 millioner i desember, mot ventet 6,925 millioner, ifølge Direkt Makro.

Videre var den amerikanske sentimentindeksen fra NFIB på 104,3 poeng i januar, mot 102,7 poeng måneden før og ventet 103,5, ifølge Direkt Makro.

Indeksen viser sentimentet blant amerikanske småbedrifter.

Dow Jones endte uendret til 29.276,34.

16 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Intel som klatret 1,54 prosent.

Exxon Mobil og Chevron steg 0,95 og 1,31 prosent på stigende oljepriser.

Boeing falt 0,06 prosent etter det ble klart at flyprodusenten gikk gjennom hele januar uten å motta en eneste ordre. Det er første gang siden 1962.

Taperen ble Microsoft som falt 2,14 prosent.

Nasdaq steg 0,11 prosent til 9.638,94.

Facebook falt 2,76 prosent, mens Amazon fortsatte oppgangen og steg 0,79 prosent.

Chipprodusenten AMD steg 2,95 prosent etter at RBC Capital Markets økte kursmålet på aksjen fra 53 til 63 dollar per aksje, ifølge CNBC.

Tesla hadde en rolig dag, og steg 0,40 prosent.

S&P 500 steg 0,17 prosent til 3.357,75.

Den soleklare taperen ble klesprodusenten Under Armour som stupte hele 18,92 prosent. Det skjedde etter at selskapet la frem skuffende tall for fjerde kvartal. I tillegg uttalte selskapet at salget vil ta et støt på grunn av virusutbruddet.

VIX, eller fryktindeksen, steg 0,73 prosent til 15,15.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,22 prosent til 53,92 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,21 prosent til 49,78 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 17 basispunkter. 2-åringen er opp 1,2 basispunkter til 1,42 prosent, 10-åringen er opp 1,6 basispunkter til 1,59 prosent. 30-åringen er opp 1,4 basispunkter til 2,06 prosent.

Gullprisen er ned 0,49 prosent til 1.571,80 dollar per unse.