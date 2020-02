DNB Markets anbefaler Kongsberg Gruppen etter sterke kvartalstall

Kongsberg Gruppen meldte onsdag om rekordomsetning og nesten doblet inntektene da selskapet la frem sine tall for fjerde kvartal.

Aksjen stiger seks prosent i åpningshandelen på Oslo Børs til 160 kroner.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på akkurat160 kroner pr. aksje.

«Kongsberg Gruppen har i dag lagt frem Q4-tall som viser en omsetning på 8,2 mrd. mot vårt estimat på 7,2 mrd. kroner og konsensus på 7,1 mrd. kroner. EBITDA for kvartalet endte på 851 mill. kroner mot vårt estimat på 722 mill. kroner og konsensus på 662 mill. kroner», skriver DNB Markets.

«Selskapet foreslår et samlet utbytte på 12.50 kroner pr. aksje, mot våre forventninger om et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 6 kroner pr. aksje. Samlet sett ser rapporten ut til å ligge i overkant av markedets forventninger og vi venter en positiv reaksjon ved åpning».