Hitecvision starter milliardkonsern etter salgsfiasko

Oppkjøpsfondet Hitecvision har onsdag kunngjort etableringen av Moreld, som blir et nytt industrikonsern basert på 20 av selskapene i porteføljen.

Ifølge en melding onsdag hadde selskapene en samlet omsetning 8,8 milliarder kroner, og det nye konsernet vil ha totalt 3.600 ansatte.

«For 18 måneder siden sa vi at tiden var moden for å realisere mange av selskapene i denne delen av Hitecvision-porteføljen. Vi har imidlertid opplevd at usikkerheten rundt olje og gass har ført til at interessen for å tilby relevante verdier, selv for veldrevne og lønnsomme leverandører, har vært svakere enn forventet», sier Atle Eide, partner i Hitecvision.

Eide sikter til at fondet for halvannet år siden forsøkte å selge 12 offshoreserviceselskaper for et milliardbeløp uten hell.

Men ingen ville ha selskapene og det har vært null interesse. Det til tross for at fondet har tatt flere grep med å splitte selskapene i nye selskaper, i et håp for å gjøre dem mer attraktive.

«Vi har derfor bestemte seg for å stoppe salgsprosessene, og i stedet planlegge å generere verdi over en mye lengre eierperiode. Vi vil bruke kunnskapsbasen som er bygd opp i disse selskapene for å skape vekst og interessante nye arbeidsplasser, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser overfor investorene i fondene våre», sier Eide.

«Det er viktig å merke seg at selskapene i Moreld planlegger å beholde sine posisjoner innen olje og gass. Men veksten i det lange løp vil dreie seg om overgangen til fornybare energiressurser, annen bærekraftig bruk av havene og å benytte selskapenes brede kjernekompetanse overfor andre sektorer, sier påtroppende finansdirektør Endre Folge.