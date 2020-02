Sterk vekst i minilagre

Det børsnoterte minilagerutleieselskapet Self Storage Group kunne vise til sterk inntektsvekst, og Ebitda økt med 25 prosent fra fjerde kvartal 2018 til samme periode i fjor. Selskapet har totalt 111 eiendommer med 22.900 lagerrom. 80 prosent leies ut til private kunder som trenger lagringsplass, og adm. direktør Fabian Søbak tror på en god markedsvekst ettersom det i de store byene i all hovedsak bygges leiligheter med små boder og kott.

Norge er hovedsatsingen

Søbak forteller at selskapet hovedsakelig satser på det norske markedet fremover for å styrke sin markedslederposisjon, men at de også ser på muligheter i Danmark og Sverige.

- Vårt hovedfokus er det norske markedet. Vi er markedsleder som er viktig for oss, men vi er et skandinavisk selskap og har virksomhet i Stockholm og København, og ser muligheter i de markedene også.

Gjør strategisk gjennomgang

I januar solgte investoren Øystein Stray Spetalen seg helt ut av Self Storage Group, etter å ha vært med på eiersiden siden 2016. Hans eierpost på 22,2 prosent ble solgt for 496 millioner kroner, mens kostprisen var 130 millioner. Inn kom det New York-baserte hedgefondet Centerbrigde Partners, som nå eier 23,3 prosent.

31. januar sendte selskapet en børsmelding om at det skal gjøres en strategisk gjennomgang av selskapet for å vurdere alle muligheter for å maksimere aksjonærenes verdier og likebehandle alle eierne.

- I januar fikk vi inn en ny stor eier i selskapet, og styret har besluttet at de mener at det er riktig tidspunkt å gjøre en vurdering av selskapet, til fordel for alle aksjonærer. Vi har ikke noe nytt å meddele i forhold til det, sier Søbak.