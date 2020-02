Wall Street åpner til nye rekorder igjen

Tirsdag endte Nasdag og S&P 500-indeksen i nye all-time high med henholdsvis 9.638,94 poeng (opp 0,11 prosent) og 3.357,75 poeng (opp 0,17 prosent).

Onsdag fortsetter rekordfesten i åpningshandelen, hvor Nasdaq er opp 0,58 prosent til 9.695,71 poeng.

S&P 500-indeksen stiger 0,48 prosent til 3.374,47 poeng, mens Dow Jones er opp 0,64 prosent til 29.465,53 poeng.

Fornøyde sjefer

USAs sentralbanksjef Jerome Powell uttalte i en tale til Kongressen tirsdag at han mener den amerikanske økonomien er på et godt sted. President Donald Trump hevdet på Twitter at økonomien i USA aldri har gått bedre.

Mindre frykt

Virusfrykten er også lavere i USA nå enn den har vært den siste tiden. Det har blitt registrert i underkant av 13 tilfeller av viruset i USA. Kina har også meldt om det laveste utbruddet av coronaviruset siden sent i januar.

Sterk oljepris

Oljeprisen stiger kraftig onsdag ettermiddag etter at Opec la frem månedsrapporten. Brentoljen er opp 3,32 prosent til 56,04 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 51,56 dollar fatet, opp 3,25 prosent.

Opec tror den globale etterspørselen etter råolje vil vokse med 990.000 fat pr. dag i år, som er 230.000 færre enn organisasjonen anslo i januar.