NRC skal hente 700 millioner kroner

Det er full krise i NRC Group som onsdag etter børsens stengetid sendte ut et varsel om en rettet emisjon på 700 millioner kroner til en kurs på 37 kroner.

NRC-aksjen ble onsdag ettermiddag omsatt for 48,55 kroner, noe som gir en rabatt på 24 prosent.

Arctic Securities, DNB Markets og Nordea er satt som våpendragere for å hente emisjonspengene, som vil skje gjennom to transjer.

Jan Haudemann-Andersens Datum har forpliktet seg til å bidra i emisjonen slik at hans eierandel på 2,41 prosent opprettholdes.

Adm. direktør Henning Olsen har tegnet seg i emisjonen for aksjer verdt en halv million kroner.

Taper penger

NRC har nå lagt frem sine kvartalstall. I fjerde kvartal 2019 omsatte selskapet for 1,66 milliarder kroner, mot 971 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på minus 80 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 59 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt ble på minus 100 millioner kroner, mot et negativt resultat på 64 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Resultat etter skatt, fra videreført virksomhet, ble på minus 74 millioner kroner, mot et negativt resultat på 52 millioner kroner for et år siden. Resultat fra ikke videreført virksomhet ble på minus ni millioner kroner, mot et negativt resultat på minus 52 millioner kroner.

NRC (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 1.663 971 Driftsresultat −80 −59 Resultat før skatt −100 −64 Resultat etter skatt −9 −52

Løvtynne marginer

I løpet av fjerde kvartal 2019 fikk selskapet ordrer på 1,93 milliarder kroner. Det gir en ordrebok på 7,15 milliarder kroner. Rundt 44 posent av ordreboken er estimert for produksjon i 2020 og 24 prosent i 2021.

I 2020 venter NRC en omsetning på nivå med 2019, og har mål om en EBITA-margin på over 2,8 prosent.

Til neste år ønsker NRC å øke EBITA-marginen til opp mot 5 prosent, før den gradvis skal stige mot 7 prosent i 2024. Selskapet har ambisjoner om å omsette for 10 milliarder kroner innen da.