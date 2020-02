John Fredriksen kjøper aksjer for flere millioner

John Fredriksen har, via Geveran Trading Company, kjøpt 425.000 aksjer i Axactor til en kurs på litt over 16,6 kroner per aksje, tilsvarende 7,1 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Geveran litt over 57 millioner aksjer i Axactor, noe som tilsvarer en eierandel på 30,82 prosent.

Kvartalstallene

I fjerde kvartal 2019 fikk Axactor et resultat etter skatt på 6,5 millioner euro, mot 2,8 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte i perioden for 74,8 millioner euro, mot 68 millioner euro året før.

Onsdag sluttet aksjen på 16,90 kroner etter kursoppgang på 6,3 prosent.