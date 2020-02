dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er torsdag morgen ned 0,4 prosent.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 55,61 dollar fatet, ned 0,3 prosent, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 58,20 dollar fatet.

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,03 dollar, opp 3,3 prosent.

Økonomene i Nordea Markets peker i morgenrapporten torsdag på at bedre risikosentiment løftet aksjemarkedet onsdag, men at utviklingen snudde etter at tallet på døde og smittede av coronaviruset i Kina steg kraftig, noe som skyldes at myndighetene benyttet seg av en ny testmetode for å påvise smitte.

«Investorene er ikke overraskende mer bekymret for coronaviruset», heter det.

Berntsens spådom

Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, tror Oslo Børs åpner ned -0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0] prosent.

«Svak nedgang i vente. Selskapsresultater vil prege børsåpningen», lyder det fra Berntsen.

Asia

Både i Kina og Japan faller børsene torsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,45 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,78 prosent, og CSI 300 er ned 0,79 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,31 prosent.

I Sør-Korea er Kospi derimot opp 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,21 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,15 prosent.

Coronavirus

Tallet på døde og nye smittede i Kina steg torsdag kraftig etter at myndighetene ifølge NTB har endret måten de diagnostiserer smittede.

Definisjonen av hvem som kan være smittet av viruset er nå utvidet, og de nye tallene inkluderer folk som er klinisk diagnostisert.

I den hardt rammede Hubei-provinsen ble det ifølge nyhetsbyrået rapportert om 242 dødsfall siste døgn, samt 14.840 nye smittede. Det er det største antallet registrert på én dag.

Totalt er nå 1.355 personer døde og nær 60.000 smittet i Kina.

«Jeg tror markedet forsøker å takle denne nye metoden for å kalkulere smittetilfeller. Jeg mistenker at de vil gjennomskue det når de finner ut at det ikke høres ut som at det er en økning i tilfeller, kun en endring i metodikken», sier Chris Watling i Longview Economics til CNBC.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street gjorde som tirsdag og steg til ny all-time high onsdag.

Dow Jones steg 0,94 prosent til 29.551,42, og er med det opp 3,6 prosent i år.

21 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag, og UnitedHealth Group var gårsdagens vinner med en oppgang på 4,24 prosent.

S&P 500 endte opp 0,65 prosent til 3.379,45. Det vil si at indeksen har steget 4,6 prosent hittil i år.

Gårsdagens vinner ble Interpublic Group of Cos., som hoppet 7,48 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,9 prosent til 9.725,96. Indeksen har dermed steget 8,4 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 8,4 prosent til 13,9.

Gullprisen var ned marginale 0,03 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.569,7 dollar.

Oslo Børs

Onsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 930,77 poeng, opp 0,6 prosent. Det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.