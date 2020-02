Tesla vil hente to milliarder i emisjon

Tesla opplyser torsdag ettermiddag at selskapet vil gjøre en emisjon på to milliarder dollar. Med dagens kurs tilsvarer det 18,5 milliarder kroner.

I tillegg er tilretteleggerne gitt en opsjon på 30 dager på øke emisjonen på ytterligere 300 millioner dollar.

Tesla opplyser at Elon Musk vil tegne seg for aksjer for inntil ti millioner dollar. Styremedlem Larry Ellison vil tegne seg for inntil en million dollar.

Tesla skriver at provenyet skal brukes til å styrke balansen ytterligere, i tillegg til generelle kommersielle forhold.

Hovedtilretteleggere i den garanterte emisjonen er Goldman Sachs og Morgan Stanley.

Nyheten sender Tesla-aksjen ned 4,2 prosent i førhandelen på Wall Street.

Tesla-aksjen har likevel gått som en kule de siste månedene.

Hittil i 2020 er aksjen opp 76 prosent, mens den det siste året har klatret hele 145 prosent.