Rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,6 prosent og står i 9.666,80 poeng mens Dow Jones står i 29.399,47 poeng etter en nedgang på 0,5 prosent.

Tesla

Tesla opplyser torsdag ettermiddag at selskapet vil gjøre en emisjon på to milliarder dollar. Tesla skriver at pengene skal brukes til å styrke balansen, i tillegg til generelle kommersielle forhold.

Aksjen faller 2,0 prosent til 751,64 dollar i åpningsminuttene.

Jobless claims

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 205.000 per 8. februar. Konsensus lå ifølge TDN Direkt på 210.000.

Samtidig har det blitt kjent at konsumprisene økte med 0,1 prosent i januar, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 2,5 prosent. Her var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,2 og 2,4 prosent.

Rekordhøye nivåer

De amerikanske indeksene steg til ny all-time high onsdag.

«Positive meldinger knyttet til Coronaviruset var drivkraften bak oppgangen. Investorene håper og tror at selskapenes langsiktige resultatutvikling ikke vil bli sterk påvirket av virusutbruddet», skriver Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordet.